Supporto Pnrr, partita la selezione di assistenti amministrativi: scadenza 5 settembre – PDF

È in scadenza tra pochi giorni la procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio per posizioni di comando per assistenti amministrativi presso l’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito (avviso prot. n. 106909 del 22 agosto 2023).

La scadenza per la presentazione delle domande, che si possono inviare già dalle ore 15:00 di ieri, 22 agosto, è prevista per le ore 12:00 del 5 settembre 2023.

Il personale costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, unitamente alle équipe formative territoriali, assicurerà un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E CALCOLO PUNTEGGI