Taglio cuneo fiscale 2025, come rinunciare ai benefici – VIDEO TUTORIAL

Al video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come rinunciare ai benefici del taglio del cuneo fiscale 2025 tramite il portale NoiPa.

Dal mese di giugno NoiPA applicherà i benefici per il taglio del cuneo fiscale. Verranno inoltre riconosciuti i benefici spettanti da gennaio a maggio.

A chi spetta il bonus

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro è previsto un bonus, ovvero una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;

4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro.

Ulteriore detrazione fiscale

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un’ulteriore detrazione fiscale annua: