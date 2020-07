Tecnica della scuola Formazione, online il nuovo sito

Tecnica della scuola Formazione, ente accreditato Miur dal 2012, con il nuovo sito corsi.tecnicadellascuola.it si rinnova per offrire ai docenti un’offerta formativa più completa e un’esperienza di navigazione semplice e funzionale.

I numeri sono già una garanzia di qualità, con oltre cinquanta formatori esperti, 15mila iscritti ai corsi e 4000 mila ore di formazione svolta.

Per scoprire cosa c’è di nuovo per la formazione docenti, è possibile andare sul menu della homepage e scegliere l’area di interesse. Tra le sezioni disponibili:

CORSI ONLINE

webinar in diretta, per restare sempre in contatto con il formatore e chiedere chiarimenti, supporto, condivisione;

in diretta, per restare sempre in contatto con il formatore e chiedere chiarimenti, supporto, condivisione; e-learning in differita fruibili 24 ore su 24, con il vantaggio per il docente, di potersi organizzare in autonomia.

Scopri tutta l’offerta formativa cliccando QUI

CORSI DI PREPARAZIONE

concorso ordinario infanzia e primaria

concorso ordinario scuola secondaria

concorso straordinario scuola secondaria

Tfa sostegno

concorso per Dirigente Tecnico

Tutti i corsi disponibili li trovi cliccando QUI

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

La Tecnica della scuola, in qualità di Ei-center Eipass, propone corsi specifici per gli insegnanti e per il personale ATA:

eipass dedicato al Personale ATA

eipass basic

eipass 7 moduli user

eipass per l’uso didattico della Lim

eipass per l’uso didattico del Tablet

E non solo. Per scoprire l’offerta completa Eipass clicca QUI

24 CFU e ALTA FORMAZIONE

Una grande varietà di master e di corsi di perfezionamento. Per consultare l’offerta completa clicca QUI.

CORSI ON-DEMAND PER LE SCUOLE

Le scuole che volessero richiedere dei corsi ad hoc, potrebbero farne richiesta. Sarà così possibile pianificare progetti formativi su misura, in base alle esigenze dell’istituto, con incontri dedicati all’intero staff docenti o a gruppi di colleghi. Per approfondire, la sezione Corsi scuole clicca qui.

Ma il nuovo sito non è solo più ricco. Una grafica accattivante e moderna e un’esperienza di navigazione di qualità, permetteranno all’utente di trovare il corso giusto in pochi passaggi. Sin dalla homepage, infatti, è possibile effettuare una ricerca per parole-chiave; dalla sezione webinar o e-learning, inoltre, si potrà cercare il corso per tipologia o per formatore.

Inoltre, un’altra importante novità è la LIVE CHAT sempre attiva per rispondere alle tue domande in tempo reale sui corsi.

I corsi di Tecnica della Scuola Formazione, disponibili anche sulla piattaforma Sofia, possono essere acquistati con Carta docente. A conclusione del percorso formativo viene rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal Miur.