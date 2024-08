Terza fascia ATA, inserimento con riserva per chi possiede certificazione informatica non valida: può conseguirla entro il 30 aprile 2025

Terza fascia ATA, inserimento con riserva per chi possiede certificazione informatica non...

Riprendiamo alcuni importanti chiarimenti forniti dall’USR Marche in merito al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica (CIAD) per le graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Come verificare l’accreditamento ad ACCREDIA

Per verificare l’accreditamento dell’ente presso ACCREDIA e la correttezza delle dichiarazioni dei candidati – comunica l’USR – è possibile effettuare il controllo al seguente link: https://www.accredia.it/certificazione-competenze-digitali/

Ammissione con riserva

Se l’aspirante ha dichiarato di possedere la certificazione, ma l’ente ricercato non è presente nel database ACCREDIA oppure l’aspirante non risulta registrato, l’Ufficio scolastico invita le scuole a includere l’aspirante in graduatoria con riserva, in conformità con l’art. 59 comma 10 del CCNL 2019-2021 e l’art. 2 comma 6 del D.M. n. 81 del 21 maggio 2024.

Queste disposizioni prevedono che i candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, necessaria come titolo di accesso, devono acquisirla entro il 30 aprile 2025.

Comunicazioni all’aspirante

Quindi, a seguito di accertamento, gli istituti scolastici provvederanno a comunicare formalmente agli aspiranti il mancato riconoscimento del titolo dichiarato specificando le motivazioni. Andrà, inoltre, comunicato che gli stessi saranno comunque inclusi con riserva, precisando che dovranno sciogliere la riserva al conseguimento di una CIAD emessa da un ente certificato ACCREDIA entro la suddetta data. Di tale perfezionamento del titolo di accesso l’istituto capofila dovrà ricevere formale comunicazione da parte degli aspiranti.

Verifica del titolo

L’USR invita inoltre a verificare, ad eccezione del profilo di Collaboratore Scolastico, che il titolo Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale non sia stato anche inserito nella sezione “Certificazioni informatiche e digitali” con punteggio 0,25 poiché esclusivamente valutabile come titolo di accesso.

