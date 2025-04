Inserimento Ciad Ata entro il 30 aprile, niente proroga: scioglimento riserva dal 28 aprile al 5 maggio, le ultime novità

Certificazione di alfabetizzazione digitale, niente proroghe alla scadenza del 30 aprile prevista per il conseguimento per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lo avrebbe comunicato oggi ai sindacati, come riporta un comunicato Eipass.

Le criticità

La FLC CGIL aveva chiesto ufficialmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito di chiarire le modalità con cui gli aspiranti, una volta ottenuta la CIAD, avrebbero potuto procedere con lo scioglimento della riserva.

In quella circostanza, era stato inoltre evidenziato il problema dei candidati che, pur avendo sostenuto gli esami per il conseguimento della certificazione entro il termine stabilito, non avrebbero ricevuto il certificato in tempo. Il Sindacato ha perciò richiesto una procedura specifica per attestare il superamento degli esami.

Altra questione sollevata attiene ai candidati inseriti in graduatoria grazie a una CIAD successivamente risultata non valida: alcuni infatti hanno ottenuto in buona fede la certificazione da enti non riconosciuti da ACCREDIA.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, le caratteristiche

Con il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024, sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare: