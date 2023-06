Tfa sostegno 2023, contributo per la preselettiva da 60 a 200 euro, tasse di iscrizione da 2.500 a 4.100 euro. TUTTI I BANDI

Con il bando dell’Università della Calabria si chiude la pubblicazione di tutti i bandi per la partecipazione al cd. TFA sostegno VIII ciclo.

Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dai singoli atenei con propri bandi.

Calendario

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

In allegato al decreto 694 del 30 maggio 2023 c’è la tabella riassuntiva dell’offerta formativa.

In totale i posti sono 29.061, rettificati con nota del 6 giugno 2023 a 28.986.

Tutte le Università hanno pubblicando i bandi di partecipazione, in cui sono indicate le procedure di iscrizione e le scadenze per presentare domanda, oltre ai costi, quali i contributi per la preselettiva e le tasse di iscrizione.

L’Università di Perugia è la più economica per quanto riguarda il contributo per partecipare ai test preselettivi , 60 euro, mentre nella maggior parte delle Università si dovranno pagare tra i 100 e i 150 euro, fino ai 200 euro dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e di Urbino.

Per quanto riguarda invece le tasse di iscrizione, gli Atenei più economici sono quelli toscani, con 2.500 euro, mentre più cari i siciliani con 3.700 euro e a seguire l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con ben 4.100 euro.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Miur, propone i seguenti corsi online di preparazione alla prova di accesso al corso di specializzazione sostegno:

