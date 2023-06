Tfa sostegno 2023, domande dal 22 giugno al 3 luglio con scadenze diverse a seconda delle Università. Tutti i bandi

I primi di luglio si svolgeranno i test preselettivi per accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (cd. TFA sostegno VIII ciclo).

Gli Atenei autorizzati dal Ministero dell’Università hanno pubblicato i bandi con le indicazioni per presentare domanda, le scadenze, i costi e ogni altra informazione utile.

La prima scadenza, 22 giugno, riguarda le Università di Udine, di Roma Unint, di Cagliari e di Padova; a seguire, il 23 giugno, scadono i termini per Pisa, Perugia e Macerata, mentre un gran numero di Atenei ha fissato come termine ultimo per presentare la domanda e pagare il contributo per la preselettiva al 26 giugno.

La più “ritardataria” è l’Università Europea di Roma, che consente di iscriversi entro le ore 12 del 3 luglio.

Consigliamo di consultare dunque le pagine delle singole Università per controllare le scadenze ed eventuali proroghe.

Calendario

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

