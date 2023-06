Tfa Sostegno 2023, quali competenze per affrontare le prove? I quattro corsi gratuiti della Tecnica della Scuola per svilupparle

Quali competenze occorre sviluppare per affrontare le prove relative all’accesso al Tfa Sostegno 2023? Si parla di competenze linguistiche, di comprensione del testo, emotive, di pensiero creativo, didattiche, pedagogiche, organizzative e giuridiche.

Mancano poche settimane all’inizio delle prove di accesso all’VIII ciclo del Tfa sostegno. Sono 29mila i posti messi a bando dal ministero in 50 atenei di tutta Italia. Le prove sono predisposte da ciascuna università. Questo significa che ciascuno dei 50 Atenei le costruisce in proprio, autonomamente, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Le prove nell’insieme si articolano in:

a) un test preliminare

b) una o più prove scritte ovvero pratiche

c) una prova orale, vertente sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con cinque opzioni di risposta. Almeno 20 di questi sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta vale 0.5 punti, la mancata risposta 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive: gli appuntamenti

La Tecnica della Scuola, per affiancare i candidati nello studio per la preparazione per affrontare le prove di accesso al Tfa Sostegno, organizza quattro corsi gratuiti per approfondire le tematiche principali su cui verteranno le prove.

Il primo appuntamento: competenze linguistiche, comprensione testi

Il primo appuntamento, “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze linguistiche, comprensione testi”, a cura di Giovanni Morello, ha avuto luogo mercoledì 14 giugno.

Il secondo appuntamento: competenze emotive e pensiero creativo

Il secondo appuntamento, “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze emotive e pensiero creativo”, a cura di Giovanni Morello“, sarà trasmesso su Facebook e YouTube giovedì 22 giugno alle ore 16,00.

Il terzo appuntamento: competenze didattiche e pedagogiche

Il terzo appuntamento, “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze didattiche e pedagogiche”, a cura di Aluisi Tosolini, sarà trasmesso su Facebook e YouTube venerdì 23 giugno alle ore 16,00.

Il quarto appuntamento: competenze organizzative e giuridiche

Il quarto appuntamento, “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze organizzative e giuridiche: la progettualità per valorizzare l’inclusione”, a cura di Anna Maria Di Falco e Katia Perdichizzi, sarà trasmesso su Facebook e YouTube mercoledì 28 giugno alle ore 16,00.

