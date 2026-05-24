Tfa Sostegno 2026, prova preselettiva: quesiti di comprensione del testo, ecco cosa studiare

Al fine di approcciare correttamente i quesiti sulla comprensione del testo della prova preselettiva del Tfa sostegno XI ciclo è importante come prima cosa non lasciarsi prendere dalla frenesia e dalla preoccupazione, ma cercare di restare calmi al fine di leggere il testo per comprendere quali sono i concetti principali e più espressivi dell’autore vuole trasmettere al lettore.

Come individuare i concetti principali

I concetti principali e i messaggi che l’autore vuole trasmettere ai lettori possono essere:

• Espliciti nella misura in cui trasmettono dei messaggi, facendo parlare un personaggio o inserendo una riflessione nel testo

• Impliciti nella misura in cui i messaggi, i concetti non sono esplicitamente dichiarati, ma possono essere dedotti dal contesto o dagli indicatori presenti nel testo.

Le parole chiave nei quesiti

Di norma leggendo con calma e attenzione i quesiti e facile notare come spesso sono utilizzate le parole Chi, Cosa, Quando, Dove, Perché e Come facendo esplicito riferimento a concetti espressi nel testo:

• Chi: usata per identificare le persone e i personaggi presenti nel testo;

• Cosa: usata per identificare gli avvenimenti e le azioni principali del testo;

• Quando: usata per indicare il tempo trascorso o quando avviene un’azione;

• Dove: usata per indicare una dimensione spaziale al fine di contestualizzare una notizia;

• Perché: usata per spiegare la motivazione o la causa di una determinata azione;

• Come: usata per descrivere le dinamiche di un avvenimento o di un fatto o una similitudine.

Come leggere i quesiti

Nel rispondere ai quesiti, alla luce di quanto su detto, è opportuno leggere per prima cosa le domande e in seguito il testo e soffermarsi nel punto del brano dove vi è l’argomento richiesto nella domanda, quindi leggere tutte le risposte al fine di individuare quella corretta, prestando attenzione alle risposte similari. Rispondere correttamente dipende anche dal prestare attenzione ai concetti impliciti e rispondere soltanto su quanto affermato dal testo

Strategia da seguire

• Leggere le domande

• Leggere il brano prestando attenzione ai primi paragrafi del brano e verificare se vi sono concetti riferiti alle domande lette in precedenza

• Leggere le risposte prestando attenzione ai distrattori che possono essere deboli, quando la risposta è chiaramente sbagliata, forti quando vi sono due risposte sostanzialmente uguali usando sinonimi, allora nessuna delle due risposte è corretta.

• Non passare al testo successivo per evitate di mischiare i concetti.

Comprensione del testo

La comprensione del testo prevede delle capacità che deve possedere il lettore e che possiamo sintetizzare:

• Nella capacità di capire il significato esplicito e implicito del testo;

• Nella capacità di saper riconoscere il significato attribuito alle parole dell’autore;

In questo senso i quesiti possono chiedere la spiegazione di un termine o il significato complessivo del testo come per esempio:

• Significato dell’espressione eclissi improvvisa nel contesto del testo;

• Qual è l’argomento centrale e predominante del testo?

• Qual è il significato reale che l’autore vuole attribuire con la metafora utilizzata;

• Quale informazione implicita contiene il testo.

In questo senso i quesiti possono chiedere la spiegazione di un termine o il significato complessivo del testo.

Esempio di un testo con 5 quesiti

“La giacca poggiata su una spalla, alto, magro, i capelli ricci e radi sul volto scarno e scavato, Celestino Ingala, quando saliva verso la piazza Grande di San Cono, lasciando la sua casa poggiata Sopra l’Arco sotto cui passava ancora la via Conciliazione, era sempre accompagnato da due cani, neri come l’inferno ed enormi come lupi.

Il passo dondolante, lungo la salita della Vanella Lunga, sulle gambe esili, ma pronte a scattare e pure a sostenere una sua risata per spezzare il clima di attesa e di paura che i mastini e lui stesso spandevano durante quella camminata, aveva le tonalità della sfida, la sincopata cadenza degli avvertimenti dei campieri quando sottraevano grano ai contadini.

Non si guardava intorno ma tutto osservava, persino il volo delle mosche, mentre l’eclissi improvvisa delle poche massaie che, per un motivo qualunque, si trovavano davanti ai loro usci gli imprimeva un’impercettibile contrazione delle labbra.”

(Tratto dal testo di Pasquale Almirante “I racconti della piazza Grande”)

1) domanda: l’espressione “ era sempre accompagnato da due cani, neri come l’inferno ed enormi come lupi. “ è:

a) una similitudine b) una metafora c) un confronto d) un’onomatopea e) un eufemismo

2) domanda: Nel brano sopra descritto l’autore vuole mettere in evidenza?

a) il contesto ambientale b) il personaggio c) i cani che accompagnano il personaggio d) il comportamento delle donne e) la vita del paese

3) domanda: il carattere del brano è:

a) allusivo b) critico c) celebrativo d) descrittivo e) giornalistico

4) domanda: cosa non caratterizza il personaggio descritto nel brano?

a) l’aspetto fisico b) la spavalderia c) il modo di camminare d) il modo come osservava l’ambiente circostante d) la bontà

5) domanda: l’espressione usata dall’autore “l’eclissi improvvisa delle poche massaie che, per un motivo qualunque, si trovavano davanti ai loro usci” è:

a) una metafora b) una iperbole c) un eufemismo d) una similitudine e) un’espressione comune.

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