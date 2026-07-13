TFA sostegno XI ciclo, il 14 luglio al via i test preselettivi per la scuola dell’infanzia, ma in molti atenei le prove non si svolgeranno

Con la firma del decreto n. 926 del 26 giugno 2026 da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.
I numeri del nuovo ciclo
Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.
I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:
- scuola dell’infanzia: 4.553
- scuola primaria: 11.698
- scuola secondaria di I grado: 4.842
- scuola secondaria di II grado: 9.148
Il calendario delle prove d’accesso
Gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare una selezione articolata in un test preselettivo, prove scritte o pratiche e un colloquio orale. Le date dei test preselettivi sono state fissate per la metà di luglio 2026, secondo il seguente calendario:
- 14 luglio 2026: prove per la scuola dell’infanzia;
- 15 luglio 2026: prove per la scuola primaria;
- 16 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di I grado;
- 17 luglio 2026: prove per la scuola secondaria di II grado.
I percorsi formativi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.
Didattica online fino al 20%
Recependo le istanze delle Università, il decreto autorizza l’erogazione di una quota delle attività didattiche in modalità telematica, nel limite massimo del 20% del monte ore complessivo. Questa possibilità è limitata agli insegnamenti teorici: restano infatti rigorosamente in presenza sia le attività di laboratorio che il tirocinio.
Requisiti e frequenza
Per quanto riguarda la frequenza, il decreto conferma la soglia massima di assenze consentite del 20% per ciascun insegnamento, con l’obbligo di recuperare le ore non frequentate secondo le modalità stabilite dai docenti. Tuttavia, per i laboratori e il tirocinio vige l’obbligo di frequenza integrale.
I dettagli organizzativi specifici, inclusi i bandi per l’iscrizione, saranno gestiti autonomamente dai singoli Atenei. I candidati con titoli conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione previa valutazione della documentazione da parte delle commissioni universitarie competenti.
In alcune Università non si svoleranno le prove preselettive
Sono diversi gli Atenei in cui non si svolgeranno le prove preselettive, in particolare di infanzia e primaria.
Invitando a consultare i siti delle singole università per gli ultimi aggiornamenti, di seguito è riportato l’elenco delle sedi suddiviso per ordine di scuola dove la prova preselettiva non avrà luogo:
Scuola dell’Infanzia
- Abruzzo: Università dell’Aquila, Università di Chieti-Pescara, Università di Teramo.
- Basilicata: Università degli Studi della Basilicata.
- Calabria: Università della Calabria, Mediterranea di Reggio Calabria.
- Campania: Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno.
- Emilia Romagna: Università di Modena-Reggio Emilia.
- Friuli Venezia Giulia: Università di Udine, Università di Trieste.
- Lazio: Università Europea di Roma, Università di Cassino, Unilink, Lumsa, Università della Tuscia.
- Liguria: Università di Genova.
- Lombardia: Università Cattolica di Milano, Università Bicocca, Link Campus University.
- Marche: Università di Macerata, Università di Urbino Carlo Bo.
- Piemonte: Università di Torino.
- Puglia: Università di Foggia, Università del Salento.
- Sicilia: Università di Catania, Università di Palermo.
- Toscana: Università di Pisa.
- Umbria: Università di Perugia.
- Veneto: Università di Padova.
Scuola Primaria
- Abruzzo: Università dell’Aquila, Università di Chieti-Pescara, Università di Teramo.
- Basilicata: Università degli Studi della Basilicata.
- Calabria: Università della Calabria, Mediterranea di Reggio Calabria.
- Campania: Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno.
- Emilia Romagna: Università di Modena-Reggio Emilia.
- Friuli Venezia Giulia: Università di Udine, Università di Trieste.
- Lazio: Università Europea di Roma, Università di Cassino, Unilink, Lumsa, Università della Tuscia.
- Liguria: Università di Genova.
- Lombardia: Università Cattolica di Milano, Università Bicocca, Università di Bergamo, Link Campus University.
- Marche: Università di Macerata, Università di Urbino Carlo Bo.
- Piemonte: Università di Torino.
- Puglia: Università di Foggia, Università del Salento.
- Sicilia: Università di Catania, Università di Palermo.
- Toscana: Università di Pisa.
- Trentino Alto Adige: Università di Trento.
- Umbria: Università di Perugia.
- Veneto: Università di Padova.
Scuola Secondaria di I Grado
- Calabria: Mediterranea di Reggio Calabria.
- Campania: Università di Salerno.
- Emilia Romagna: Università di Modena-Reggio Emilia.
- Friuli Venezia Giulia: Università di Udine, Università di Trieste.
- Lazio: Lumsa.
- Liguria: Università di Genova.
- Lombardia: Università Cattolica di Milano, Università Bicocca, Università di Bergamo, Link Campus University.
- Marche: Università di Macerata, Università di Urbino Carlo Bo.
- Piemonte: Università di Torino.
- Puglia: Università del Salento.
- Sicilia: Università di Catania.
- Toscana: Università di Pisa.
- Trentino Alto Adige: Università di Trento.
- Umbria: Università di Perugia.
- Veneto: Università di Padova.
Scuola Secondaria di II Grado
- Calabria: Università della Calabria, Mediterranea di Reggio Calabria.
- Campania: Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno.
- Emilia Romagna: Università di Modena-Reggio Emilia.
- Friuli Venezia Giulia: Università di Trieste.
- Lazio: Unilink, Lumsa.
- Liguria: Università di Genova.
- Lombardia: Università Cattolica di Milano, Università Bicocca, Link Campus University.
- Marche: Università di Macerata, Università di Urbino Carlo Bo.
- Puglia: Università del Salento.
- Sicilia: Università di Catania.
- Toscana: Università di Pisa.
- Umbria: Università di Perugia.