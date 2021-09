TFA Sostegno VI ciclo, si parte con le preselettive per la scuola dell’infanzia

TFA Sostegno VI ciclo, si parte con le preselettive per la scuola...

Oggi, 20 settembre 2021, si parte ufficialmente con le prove preselettive del VI ciclo del TFA sostegno per la scuola dell’infanzia.

A seguire, il 23 settembre sarà il turno delle prove per la scuola primaria, mentre il 24 settembre si cimenteranno i docenti per la scuola secondaria di I grado. Gli ultimi a sostenere le prove saranno i docenti per la scuola secondaria di II grado, il 30 settembre.

Tutte le prove si svolgeranno di mattina.

Su cosa verteranno le prove?

Nel dettaglio, il test preliminare e la prova scritta saranno volti a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:

Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i due gradi di scuola;

diversificate secondo i due gradi di scuola; Competenze su intelligenza emotiva , riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimento nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimento nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; Competenze su creatività e su pensiero divergente , riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

In cosa consiste la preselettiva

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti a risposta multipla, formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.

Il test ha la durata di 2 ore.