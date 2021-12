TFA sostegno VII ciclo, dal 20 dicembre al 24 gennaio comunicazione dei posti da parte delle Università

Prende il via il VII ciclo del TFA sostegno, riferito ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022.

Con nota 39588 del 17 dicembre scorso il Ministero dell’Università e Ricerca ha scritto alle Università affinché nel periodo dal 20 dicembre 2021 al 24 gennaio 2022 comunichino i posti attivabili in ogni Ateneo.

Ricordiamo che il Ministero dell’economia e finanze, con nota prot. n. 5882 del 15 giugno 2021, ha autorizzato un numero complessivo di 90.000 posti per il triennio 2021-2024.