Titoli valutabili concorso docenti, ecco cosa prevede il regolamento e quali sono i punteggi massimi per ogni prova – PDF

Concorso docenti Pnrr 2, ci siamo: oggi è stato pubblicato il bando del concorso docenti 2024.

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, è possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Concorso docenti, titoli valutabili

Le commissioni giudicatrici dispongono di un massimo di 250 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

La prova orale è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

TITOLI VALUTABILI INFANZIA E PRIMARIA

TITOLI VALUTABILI SECONDARIA

LEGGI IL BANDO INFANZIA E PRIMARIA

LEGGI IL BANDO SECONDARIA

