Il rapper Tony Effe: “Bocciato due volte per condotta, ero bravo ma non studiavo. Oggi contano i numeri, è anche colpa nostra”

Il rapper Tony Effe, 33 anni, al secolo Nicolò Rapisarda, ex membro della Dark Polo Gang, molto popolare tra i ragazzi, è stato intervistato ai microfoni de Il Corriere della Sera. In questa occasione ha parlato della sua esperienza a scuola. Ecco cosa ha detto.

Tony Effe e la carriera al cinema

Tony Effe ha un passato da attore bambino: “Dopo scuola volevo andare a giocare, invece mi toccavano i provini, controvoglia. Dovevo girare un film in Russia con Anthony Hopkins, ho rinunciato, i miei volevano che finissi le superiori”.

Ecco le sue parole sulla scuola: “Bocciato due volte allo scientifico, per la condotta. Ero super-bravo però non avevo voglia di studiare”

Il rapper ha replicato a chi pensa che la sua categoria ostenti un po’ troppo fama e lusso sui social: “Fa parte del sistema, tutti noi tendiamo a postare un po’ per status. Ma per quanto mi riguarda è una cosa che andrà a scemare, d’ora in poi, è da ragazzini”.

“L’importante è crescere e migliorarsi”

“I ragazzi stanno sempre meno in piazza, a giocare a pallone. Un’abitudine fondamentale che si è persa. Io passavo a citofonare a un mio amico, se non c’era andavo da un altro. Un contatto più diretto. Oggi contano solo i numeri che fai, i follower. Forse è anche colpa nostra, non so dove andremo a finire”, ha aggiunto con un po’ di amarezza.

“Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi”, ha concluso Tony Effe.