Tracce maturità 2024, Caminito sull’era degli influencer: sui social si racconta ciò che si vorrebbe essere e non ciò che si è?

Oggi, 19 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2024 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Tra gli autori proposti per l’analisi del testo tipologia C, c’è un testo tratto da Profili, selfie e blog, in LiBer 104, pp 39-40 del 2014 di Maurizio Caminito, come riporta Fanpage.

Si tratta di un testo che analizza il cambiamento nel modo di leggere e di scrivere con l’avvento dei blog e dei social media. L’autore si concentra sulla forma di scrittura del diario e sulle forme di rappresentazione del sé agli altri. Gli studenti potrebbero riflettere sull‘era degli influencer e dell’apparire sui social, sul rischio di ossessione del giudizio altrui e del farsi vedere sempre perfetti.

Secondo Caminito oggi non si tengono i “diari” online per raccontare quello che anima le persone a livello interiore, ma per rappresentare la versione di sé che corrisponde a ciò che si vorrebbe essere.

I dati della maturità 2024

Ricordiamo che, secondo i dati ufficiali del MIM, quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 266.057

Istituti Tecnici: 172.504

Istituti Professionali: 87.756

Calendario delle prove d’esame

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;

in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2024. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; terza prova scritta: martedì 25 giugno 2024, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio 2024, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 4 luglio 2024, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 9 luglio 2024, dalle ore 8:30.

Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.

L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Il sito dedicato agli Esami: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html