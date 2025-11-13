Tragedia a scuola: alunna 12enne chiede di andare in bagno, cade nel vuoto e muore. Avrebbe lasciato un bigliettino sul banco

Tragedia in una scuola della provincia di Caserta: una dodicenne, dopo aver chiesto di andare in bagno, è caduta nel vuoto ed è morta. A riportarlo Caserta News. Al momento l’ipotesi più probabile è quella dell’estremo gesto. Da quanto si apprende la ragazzina, che frequentava la seconda media, avrebbe lasciato un bigliettino sul banco.

La ragazzina sarebbe caduta da un’altezza di circa dieci metri

Quando è scartato l’allarme ormai era troppo tardi. Il corpo della dodicenne era sul selciato. Inutili i tentativi di soccorso. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

Il dramma si è consumato intorno alle dieci di oggi, 13 novembre. Secondo una prima ricostruzione, come scrive Il Corriere della Sera, la bambina si sarebbe allontanata dai corridoi principali e avrebbe raggiunto le scale di emergenza poste sul retro dell’edificio scolastico. Da lì sarebbe caduta nel vuoto, da un’altezza di circa dieci metri. All’interno della scuola, nel frattempo, tutti gli alunni sono stati trattenuti in classe: la dirigenza sta organizzando un percorso alternativo per consentire un’uscita in sicurezza e lontano dall’area del dramma.