Trasferimenti scuola. Al Nord 5 cattedre su 10 vuote e nel sostegno quasi 7 su 10

Gli esiti dei trasferimenti docenti sono stati pubblicati lunedì 7 giugno. Come riferisce il nostro direttore Alessandro Giuliani, a seguire, fatti i trasferimenti, il reclutamento docenti procederà con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il personale di ruolo, dopodiché le immissioni in ruolo (se ne prevedono 30-40 mila) e infine le supplenze annuali fino al 31 agosto 2022.

Mobilità 2021 – posto comune

Ma per tornare alla mobilità docenti 2021, i prospetti Cisl rendono evidente che in fatto di posto comune la stragrande maggioranza dei posti vacanti dopo i trasferimenti si trova al Nord, oltre il 55% (con una punta sulla scuola primaria che raggiunge il 63%). Attorno al 22% le quote di trasferimenti al Centro e anche al Sud. Insomma, 5 docenti ogni 10 potranno aspirare a una cattedra al Nord, tra le 45.168 cattedre vuote; mentre solo 2 ogni 10 troveranno soddisfazione nel sud Italia o in regioni centrali, che rivelano, in entrambi i casi, circa 18.000 cattedre vuote.

Conteggi, lo ricordiamo, che tengono conto dei circa 40 mila pensionamenti che si concretizzeranno dal primo settembre 2021.

Mobilità 2021 – posto di sostegno

Nell’ambito del sostegno il fenomeno è ancora più marcato, con un 62% e più di posti liberi al Nord, a fronte di un 23% di posti liberi al Centro e un 14% nel Sud. Ricordiamo, peraltro, che la situazione in nord Italia è resa ancora più drammatica, per le famiglie con figli che necessitano del sostegno, per via del fatto che in Settentrione la maggior parte delle graduatorie con abilitati e specializzati sono vuote o con pochi candidati.

In totale parliamo di 19.286 cattedre vuote al nord, contro le 7.113 al Centro e 4.352 al Sud.

Sul sostegno le minori percentuali le riscontriamo nel grado di scuola primaria e in quella secondaria di secondo grado al Sud, dove appena il 10% di posti di sostegno sono liberi. In numeri assoluti parliamo di 1086 posti nella primaria e 712 nella scuola superiore, dalla Campania e la Basilicata in giù, isole comprese.

Gli altri prospetti

Riportiamo i prospetti della Cisl Scuola che illustrano in dettaglio la tipologia dei movimenti effettuati, distintamente per ordine e grado di scuola:

Esiti_mobilita-2021.pdf211 K

INFANZIA_mobilita__202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf108 K

PRIMARIA_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf222 K

I_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf237 K

I_GRADO_SOSTEGNO_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf234 K

II_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf334 K