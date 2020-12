Trasporti, Azzolina: i prefetti ci stanno aiutando anche per la riorganizzazione degli orari delle città

Trasporti, Azzolina: i prefetti ci stanno aiutando anche per la riorganizzazione degli...

“Rispetto ai trasporti, in particolare nelle città metropolitane dove ci sono le più grandi criticità, i prefetti ci stanno aiutando, anche per la riorganizzazione degli orari delle città. A Roma le attività produttive non iniziano tutte nello stesso identico momento, a Milano il Sindaco Sala ha detto la medesima cosa”.

Lo ha dichiarato la Ministra Azzolina, intervistata da Lucia Annunziata su Rai 3.

“Se si devono redistribuire gli orari anche per permettere alla scuola di ritornare in presenza il 7, ciascuno degli attori devono dare una mano”. E in merito ai lavori che si stanno svolgendo ai tavoli regionali ha aggiunto: “Siamo veramente ad un ottimo punto”.