Azzolina: così come i medici salvano vite, anche i professori hanno questo ruolo

“In altri Paesi non ci si pone il problema se le scuole devono restare aperte o chiuse. In Italia il problema lo si è posto, perché c’è anche un problema culturale”.

Così la Ministra Azzolina, intervistata da Lucia Annunziata su Rai 3.

La Azzolina ha poi aggiunto: “La scuola non viene considerata come un’attività produttiva. Non si capisce che la scuola è un ascensore sociale, può migliorare la vita delle persone, può salvare la vita delle persone. Così come i medici salvano vite, anche i professori hanno questo ruolo fondamentale per tutti”.