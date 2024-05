Tv Talk, Schettini rivelazione dell’anno e miglior programma. Bernardini: “Ha vinto tutto lui”, poi scherza sui suoi capelli

Il professore di fisica Vincenzo Schettini, volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace“, conduttore del programma “La Fisica dell’Amore“, che è andato in onda su Rai2 ad aprile, è stato premiato ai Tv Talk Awards, su Rai3, sabato 25 maggio.

“Ha vinto tutto lui” ha detto Massimo Bernardini, il conduttore del programma. Il docente barese ha ottenuto due riconoscimenti. Il primo è quello di “Personaggio rivelazione dell’anno”. Il secondo, invece, l’ha vinto la sua nuova trasmissione, nominata “Miglior programma di intrattenimento – novità”. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Tv Talk Awards, Schettini e il video di ringraziamento

A decretare la vittoria di Schettini sono stati sia il pubblico – che sui profili social di Tv Talk ha espresso migliaia di preferenze – che la stampa con le firme più autorevoli del giornalismo di settore. Il professore, attraverso un video messaggio, ha ringraziato il suo pubblico e tutti i giornalisti che l’hanno votato consentendogli di ottenere i due importanti premi.

“Vorrei dedicare questi riconoscimenti ai giovani, alle nuove generazioni. Lavorate su voi stessi, sacrificatevi, preparatevi e poi godete di momenti come questi che permettono di percepire l’amore degli altri nei nostri confronti”, ha detto. Bernardini, ironicamente, ha commentato così: “Però questi capelli, per un professore, non ce la faccio”.

