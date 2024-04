Schettini: oggi si tende al nozionismo, ma c’è bisogno di maestri di vita. Il mio segreto? Non vedo l’ora di andare in classe

Il celebre professore di fisica Vincenzo Schettini, content creator volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace” e conduttore de “La Fisica dell’Amore“, programma che ha debuttato la scorsa settimana su Rai2, è stato ospite della trasmissione di Rai3 “Tv Talk”.

Mia Ceran: docenti spesso maltrattati e contestati

“Da quando ho iniziato a insegnare ho sempre portato nelle mie classi messaggi di vita. Li vedo a volte persi, disorientati. Pensando alla fisica ho sentito una connessione con la vita. La scienza è affascinante e oggi c’è bisogno di messaggi positivi, c’è bisogno del maestro di vita di una volta che ti diceva come affrontare la vita, mentre oggi si tende al nozionismo. Non si tende più ad aiutare i ragazzi giovani che hanno bisogno di noi adulti”, ha esordito.

La giornalista e conduttrice Mia Ceran, presente in studio, ha osservato: “Mi fa piacere ci sia un docente della scuola pubblica, che molto spesso maltrattiamo e contestiamo, in TV. Mi fa contenta il fatto che si tenti una divulgazione su una materia. Spesso è il docente che dà quel gancio che ti fa dire ‘posso studiare anche questo'”.

Schettini: “I ragazzi non leggono più”

Schettini ha poi aggiunto: “I ragazzi non leggono più, hanno perso una delle magie più belle che è la lettura e siamo noi docenti che dobbiamo ricordare quanto è importante cercare il proprio sè nella lettura. Se non applichiamo una forza, la prima di tutte è la volontà, non ci muoviamo”.

Il segreto per andare al lavoro con il sorriso? Ecco la risposta del docente: “Amando il lavoro, io non vedo l’ora di andare in classe. Non vedere l’ora di è fondamentale per fare il docente. Entrare nel mondo dello spettacolo? Mi ci vedo ma voglio continuare a portare avanti il messaggio didattico. Abbiamo bisogno di didattica e di conoscenza”.

“La Fisica dell’amore“, com’è strutturato il programma

Ecco com’è strutturato il programma di Schettini: “Gli ospiti racconteranno il loro passato a scuola: è importante far notare come tutti siamo stati studenti. Sono seguito da vip che mi scrivono in privato sui social e mi dicono ‘Che bello, mi hai sbloccato un ricordo di quando ero a scuola’. Loro sono stati ragazzi e hanno vissuto gli stessi disagi, se non peggio. E quindi voglio che li raccontino, assieme a quello che li ha illuminati. E i giovani vanno coinvolti nel dialogo”.

Come riporta RaiNews la prima puntata è stata dedicata all’equilibrio e vede tra gli ospiti Big Mama, Claudio Cecchetto e Giuseppe Pirozzi, noto per il ruolo di “Micciarella” nella serie “Mare Fuori“.