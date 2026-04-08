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08.04.2026

Un prof si veste come fosse nell’Ottocento: “Fino all’anno scorso non avevo il pc. Non sono crudele come i docenti di quell’epoca”

Redazione
Indice
Lo stile del docente
Il docente e le tecnologie

A Torino un professore di 34 anni di origine lucana insegna in classe, alla scuola media, vestito come se vivesse nell’Ottocento, in piena Belle Epoque, con tanto di bombetta, panciotto e baffi a manubrio. Lo riporta Il Corriere della Sera.

I passanti a Torino lo fermano per dirgli “che bel costume” e chiedono una foto, ma non è un costume, è il suo outfit quotidiano. L’uomo ha sempre avuto un’inspiegabile attrazione per la fine Ottocento e i primi anni del Novecento.

Lo stile del docente

A 16 anni comprò la sua prima bombetta in un negozio di cappelli. Negli anni dell’Università, prima a Matera per la triennale in Beni culturali e poi a Potenza per la magistrale in Archeologia, già si vestiva di tutto punto come un giovane di fine secolo. “Mi rendo conto che sia un po’ demodé vestire in questo modo, ma in fin dei conti i canoni dell’eleganza classica maschile sono eterni e non dovrebbero fare nemmeno troppo scalpore”.

Ma ecco qual è il suo rapporto con studenti e colleghi: “Nei primi giorni si scatenano sempre le voci tra i colleghi che si chiedono da dove possa essere uscito uno come me. Sono sempre abbastanza interdetti, anche allievi e famiglie, poi però si affezionano perché sono un tipo socievole. Non ho mai avuto problemi”.

Il docente e le tecnologie

Nella sua materia è severo, dice, “ma non certo crudele o rigido come si dice fossero gli insegnanti di quel periodo”. Ai ragazzi cerca di trasmettere tutta la sua passione per la letteratura, leggendo ad alta voce i classici dei generi che ama di più: gialli, fantasy, avventura. 

Lui stesso è curatore di una raccolta di racconti dell’orrore legati alla tradizione orale della Basilicata e sta terminando un’altra antologia. “Fino all’anno scorso non avevo nemmeno il computer, scrivevo tutto a mano in corsivo su quaderni, però poi mi toccava ricopiarli”, confessa il docente, che si è iscritto a Instagram solo qualche giorno fa.

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