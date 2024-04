Una filastrocca per la Giornata Mondiale dell’Autismo

Oggi 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. In questa filastrocca la scrittrice Maria Assunta Oddi vuole far riflettere sul valore educativo di una scuola capace di promuovere l’inclusione e la comprensione tramite la comunicazione empatica e il confronto all’interno della comunità.

Del resto sono le condizioni relazionali e i vissuti transazionali a condizionare gran parte delle dinamiche integrative future contrastando la discriminazione e l’isolamento dei bambini e dei ragazzi con autismo.

A scuola.

Mamma,

questa mattina a scuola

mentre nel salone tutti

insieme giocavamo

un bimbo si è affacciato

ai vetri dell’ingresso.

Aveva bisogno d’amore:

si leggeva nei suoi occhi.

Qualcuno ha aperto

(non ricordo chi)

E lui contento ha fatto

Quattro giravolte in mezzo

Alle braccia dei bambini

In girotondo.

Non so il perché, mamma,

ma un tuffo al cuore

ho sentito.

Poi abbiamo cantato

Più forte.

Maria Assunta Oddi