Studente autistico precipita da un piano: la Fish chiede un’ispezione

Uno studente con disabilità di 17 anni è precipitato da un piano superiore di un liceo artistico di Roma, riportando gravi ferite.

Immediata la reazione di Fish che , oltre a esprime “la sua profonda preoccupazione per il grave incidente avvenuto, stringendosi attorno alla famiglia del ragazzo”, assicura “il proprio sostegno e appoggio in questo momento difficile”.

In modo particolare, la Fish chiede come mai sia accaduto un incidente tanto pericoloso in una scuola. Come “sia stato possibile che un ragazzo con autismo sia stato lasciato solo, permettendogli di accedere ai piani superiori senza alcun controllo da parte del personale scolastico. Chiediamo al ministro dell’Istruzione Valditara di inviare immediatamente ispettori presso l’istituto coinvolto per chiarire le dinamiche di questo tragico incidente e ci auguriamo che la Magistratura farà chiarezza su eventuali responsabilità”.

“Questo episodio deve spingere il ministero ad avviare, con il nostro movimento associativo, un urgente confronto per rimettere al centro delle scelte politiche il tema dell’inclusione scolastica nel nostro Paese al fine di evitare il reiterarsi di episodi simili. Noi abbiamo la risposta a tutto questo: la cattedra di concorso per il sostegno e su questo avevamo già lanciato la sfida al ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Università e della Ricerca. Non si perda ulteriore tempo”.