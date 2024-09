Una scuola italiana è tra le top 3 al mondo che contribuiscono alla vita sana degli studenti: ecco perché

Una scuola italiana, pugliese, è tra le tre scuole migliori al mondo del World’s Best School nella categoria “Supporting Healthy Lives”, il premio per la migliore scuola del mondo per il contributo a una vita sana. Lo riporta l’Ansa. La dirigente scolastica ha ricevuto i complimenti da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

L’entusiasmo della dirigenza

Si tratta di un istituto tecnico di istruzione secondaria superiore di Lecce, che contribuisce al benessere degli alunni con un percorso educativo contro il bullismo e promuove la salute mentale con le iniziative e le proposte degli studenti attraverso il progetto “Mabasta”.

“Se il 13 giugno, quando ci hanno comunicato di essere stati selezionati nella Top 10, siamo rimasti particolarmente colpiti, oggi che ci è arrivata la notizia di essere nella Top 3 al mondo dei ‘World’s Best School Prizes’ siamo letteralmente senza parole – ha detto la dirigente scolastica -. Essere la prima e unica scuola italiana tra le tre migliori al mondo ci rende oltremodo orgogliosi e ci conferma che la scelta didattica intrapresa è quella giusta e più proficua. L’aver voluto concentrare il nostro impegno affinché fossero gli studenti ad essere realmente al centro del loro stesso percorso educativo e di crescita ha fatto sì che sviluppassero conoscenze e competenze fuori dal comune, ideando e conducendo progetti altrettanto straordinari”.

Cosa è “Mabasta”

“Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti” è nata il 7 febbraio 2016 ad opera di una classe di 18 studenti di primo anno delle superiori (14enni). Ad incentivare la nascita è stato un caso di cronaca riportato da tutti i maggiori media nazionali e riguardante il tentato suicidio di una 12enne di Pordenone a causa di azioni di bullismo da parte dei compagni di classe. Essendo studenti di una scuola che da anni incentiva e sprona gli studenti a “fare”, hanno deciso di ideare qualcosa di concreto in tal senso, così si legge nel sito ufficiale dell’associazione.