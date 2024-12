Un’ex maestra 97enne: “Insegnare era la mia gioia. Tornerei in classe con le tecnologie di adesso”

Abbiamo spesso raccolto le testimonianze di docenti che non vedono l’ora di andare in pensione o che sono contenti di aver concluso il proprio percorso lavorativo. Una ex maestra di 97 anni, invece, ha detto che le piacerebbe tornare in classe, se potesse.

Cinquant’anni in cattedra

Come scrive L’Arena, la maestra è stata in cattedra, alla scuola elementare, per cinquant’anni. La donna è conosciuta da generazioni di allievi e benvoluta da tutti, tanto che a ottobre è stata chiamata al taglio del nastro per la conclusione della riqualificazione del plesso scolastico del paese, nel veronese.

“Insegnare era la mia gioia. Non avrei potuto fare altro. Al tempo stesso, non mi sono mai accontentata e ho cercato d’impegnarmi in cose nuove”, ripete la signora, che attraverso l’Associazione italiana maestri cattolici negli anni Settanta è stata tra le quattro docenti veronesi chiamate a Roma per formarsi al centro nazionale in didattica della matematica e per formare, a sua volta, altri colleghi.

No all’intelligenza artificiale

“Tornerei in classe con le tecnologie di adesso, che sono utili se ben governate”. E l’ntelligenza artificiale? “Per quella”, dice, “c’è da mettersi le mani nei capelli”.