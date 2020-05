Ungheria, maturità al tempo del coronavirus: iniziate le prove scritte

In Europa c’è già qualche paese che è alle prese con lo svolgimento dell’esame di maturità. Si tratta dell’Ungheria, il Paese magiaro non ha fortunatamente al momento grossi numeri quanto a casi positivi se pensiamo ad altre nazioni come l’Italia, la Spagna e il Regno Unito.

Infatti, alla data del 4 maggio 2020, giorno delle prove scritte in Ungheria, la situazione era la seguente: 3035 casi (37 in +), 630 guariti (1+), 351 decessi (11+), 10459 quarantene (327-), 83958 tamponi (+1948). Al Liceo Kőrösi Csoma Sándor di Budapest gli studenti, si apprende da “euronews” si sono sistemati ad almeno 3 metri di distanza fra di loro durante lo svolgimento dello scritto.

Il loro ingresso nell’istituto è avvenuto uno alla volta e le indicazioni su come avrebbero dovuto raggiungere la postazione era stata comunicata attraverso mail il giorno precedente. Quindi si è proceduto ad assicurare anche ai docenti mascherina FFP2 e schermi. Per prepararsi agli esami gli studenti hanno studiato da casa utilizzando internet. La prossima settimana ci sono le prove orali.