Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come compilare la domanda

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/25 e la compilazione della domanda.

1) Sto compilando la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola secondaria di I grado, mi posso avvalere della precedenza della legge 104 per assistere il genitore in stato di gravità ma in stato di rivedibilità? In caso affermativo dove devo indicare nella compilazione della domanda il diritto alla precedenza?

La risposta è affermativa. Anche in caso di un genitore con 104/92 rivedibile ma con la gravità art.3, comma 3, potrà essere presentata domanda di assegnazione con precedenza per assistere il genitore. Nella sezione D delle precedenze deve indicare il punto 8, dove è scritto che il docente usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. e dell’Intesa.

2) Sono un docente titolare di scuola secondaria di secondo grado neoassunto 2023/2024 da concorso ordinario 2020, non ho fatto anno di prova ed ho figlio di età 2 anni. Posso fare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungermi con mia moglie? Come faccio a richiedere cattedre orario esterne anche su comuni diversi?

Puoi fare senza problemi la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale soltanto per la classe di concorso di titolarità. Dovrai segnalare con allegato G la deroga di avere un figlio di età 2 anni che ti consente la presentazione dell’istanza. Hai diritto al ricongiungimento alla moglie, al punteggio relativo e anche al punteggio del figlio. Tali punteggi saranno attribuiti se in allegato alla domanda saranno compilate le dichiarazioni riferite al ricongiungimento e all’esistenza del figlio. Per concorrere su tutte le preferenze, oltre che per cattedre intere, se si indica nella sezione G2 al punto 24 richiesta articolata su più scuole anche di comuni diversi, si concorrerà per ogni singola preferenza anche per le COE su stesso comune o in subordine su comuni diversi.

3) Sono docente di ruolo da oltre 10 anni alla scuola primaria su posto comune, ho prestato servizio per un anno senza titolo di specializzazione su posto di sostegno. Posso richiedere in assegnazione interprovinciale oltre al posto comune pure i posti di sostegno?

Sì, ai sensi dell’art.7, comma 14, del CCNI utilizzazioni 2019-2022 che resta vigente in ultrattività per l’intesa del 27 giugno 2024, chi ha almeno un anno di servizio su sostegno non possiede il titolo di sostegno, potrà presentare domanda richiedendo nella sezione H dell’istanza i posti di sostegno udito, vista e psicofisici e indicando nel punto 29 di avere prestato un anno di servizio su sostegno.

