Vaccini Piemonte, dal 10 marzo anche per il personale scolastico non residente

Vaccini Piemonte, dal 10 marzo anche per il personale scolastico non...

A partire dal 10 marzo anche il personale docente e non docente non residente in Piemonte, che non dispone di un medico di famiglia sul territorio regionale, potrà aderire alla campagna vaccinale tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it

La Regione apre dunque alla possibilità per il personale scolastico fuori sede di aderire alla campagna vaccinale dove si presta servizio.

Si tratta di un problema sollevato anche da parte sindacale, che sta coinvolgendo tantissimi docenti e ATA che prestano la propria attività lontano dalla propria residenza e impossibilitati per questo a vaccinarsi.

Il 5 marzo, in proposito, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali, l’USR e la Regione Lazio per discutere di alcuni temi prioritari del momento, tra cui proprio la questione dei vaccini al personale non residente e pendolare.