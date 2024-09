Valeria Graci: “Avrei voluto ricevere un metodo dai docenti. Mio figlio è un DSA, a scuola non se n’è accorto nessuno”

Nella puntata di ieri, 24 settembre, de “La Fisica dell’Amore” su Rai2, programma del docente di fisica Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace, ha partecipato la comica Valeria Graci, che ha parlato sia della sua esperienza a scuola sia della sua esperienza da madre di un adolescente.

“Sono stata un disastro, mai una studentessa modello”

Ecco il racconto della sua vita tra i banchi: “Sono stata un disastro, mai una studentessa modello, mai impegnata tanto se non nelle cose che mi piacevano. Sono rinata alle scuole superiori, dove ho scoperto i miei talenti. Ho avuto docenti che mi hanno aiutata”.

“Prima ero bullizzata, mi perdevo e mi distraevo a scuola, ero vivace, avevo il sogno di fare il lavoro che poi ho fatto. La scuola per me è stata una sofferenza. Sarebbe stato bello ricevere un metodo dai professori. Non lo dico con polemica. Avrei voluto sentirmi più seguita e invece sono stata aiutata da una esterna, una universitaria che mi ha aiutata”, ha aggiunto.

“Sono una mamma molto esigente e molto severa”

Poi, su suo figlio: “Sono mamma di un adolescente. Sono una mamma molto esigente e molto severa. Qualche anno fa ho scoperto che è un DSA per caso, io insieme al medico a cui ci siamo rivolti. A scuola non se n’è accorto nessuno. I docenti possono davvero fare la differenza per gli alunni”.

“Cercate di credere in qualcosa, drogatevi di sogni”, questo il suo messaggio ai giovani.