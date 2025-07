Valutazione anno di prova docenti neoassunti: il ruolo del dirigente e del tutor – GUIDA SCARICABILE

Con la presente guida si intendono evidenziare sia le diverse fasi del percorso formativo per l’a.s. 2024-2025 dei docenti neoassunti che le iniziative formative sono parte del percorso ed il ruolo del tutor. Contestualmente si richiama il personale tenuto al periodo di formazione e prova.

La crescita personale del singolo docente costituisce l’obiettivo specifico di questa fase del percorso professionale; si tratta infatti di un momento della carriera del docente in cui la componente soggettiva è particolarmente rilevante, considerato che un certo numero di insegnanti, che entra adesso in ruolo, ha già alle spalle un’esperienza più o meno lunga di insegnamento, perfino in istituzioni scolastiche in diverso grado. In questo scenario il Dirigente assume un ruolo fondamentale nel percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti. Le sue responsabilità sono puntualmente definite sia dalla normativa vigente (es. D.M. 226/2022, Legge 107/2015) che dalle indicazioni operative emanate del Ministero.