Valutazione dei Dirigenti scolastici, definiti gli obiettivi e le tempistiche per l’a.s. 2025/26 – DECRETO + ALLEGATI

Il MIM ha pubblicato il Decreto interdipartimentale concernente la definizione degli obiettivi per la valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico.
Gli obiettivi, di peso complessivo pari a 70, saranno assegnati in maniera uniforme a livello nazionale ai Dirigenti scolastici da parte dei Direttori generali e dei Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, come indicati nell’Allegato A.
Tali obiettivi sono integrati da un obiettivo specifico di rilevanza regionale, di peso pari a 10, individuato da ciascun Direttore generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, come indicato nell’Allegato
B.
Tempistica
a) definizione annuale degli obiettivi entro il mese di luglio 2025;
b) assegnazione degli obiettivi Dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR entro il mese di agosto 2025;
c) visualizzazione progressiva, nella Piattaforma dedicata, dei dati presenti nel sistema informativo del Ministero e possibilità di integrazione da parte dei Dirigenti scolastici per l’intero anno scolastico 2025/2026;
d) attribuzione del punteggio finale di valutazione entro il mese di novembre 2026.