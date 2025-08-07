Home Personale Valutazione dei Dirigenti scolastici, definiti gli obiettivi e le tempistiche per l’a.s....

Valutazione dei Dirigenti scolastici, definiti gli obiettivi e le tempistiche per l’a.s. 2025/26 – DECRETO + ALLEGATI

Di
Lara La Gatta
-
Il MIM ha pubblicato il Decreto interdipartimentale concernente la definizione degli obiettivi per la valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico.

Gli obiettivi, di peso complessivo pari a 70, saranno assegnati in maniera uniforme a livello nazionale ai Dirigenti scolastici da parte dei Direttori generali e dei Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, come indicati nell’Allegato A.

Tali obiettivi sono integrati da un obiettivo specifico di rilevanza regionale, di peso pari a 10, individuato da ciascun Direttore generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, come indicato nell’Allegato
B.

Tempistica

a) definizione annuale degli obiettivi entro il mese di luglio 2025;

b) assegnazione degli obiettivi Dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR entro il mese di agosto 2025;

c) visualizzazione progressiva, nella Piattaforma dedicata, dei dati presenti nel sistema informativo del Ministero e possibilità di integrazione da parte dei Dirigenti scolastici per l’intero anno scolastico 2025/2026;

d) attribuzione del punteggio finale di valutazione entro il mese di novembre 2026.

DECRETO E ALLEGATI

Decreto-interdipartimentale-obiettivi-sistema-valutazione-DS-as-2025-26Download
Allegato-A-DD-OBIETTIVI-NAZIONALI-signedDownload
Allegato-B-DD-OBIETTIVI-DI-RILEVANZA-REGIONALE.310725_2-signedDownload

