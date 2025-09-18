Valutazione Dirigenti scolastici, il 20 settembre 2025 chiudono le funzioni in Piattaforma

Con riferimento al Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici, di cui al Decreto Ministeriale del 12 marzo 2025, n. 47, il MIM ha comunicato che fino al 20 settembre 2025 saranno disponibili le funzioni della piattaforma dedicata al procedimento di valutazione, riferite alle attività previste dalla fase di “Misurazione e valutazione dei risultati in base al conseguimento degli obiettivi” nell’anno scolastico 2024-2025, di competenza dei Dirigenti scolastici.

Le funzioni

Si tratta delle seguenti funzionalità:

Visualizzare e integrare i dati di contesto

Visualizzare risultati e punteggi

Inserire evidenze.

Come accedere alla piattaforma

La piattaforma è accessibile, previa autenticazione al sistema SIDI, al seguente percorso “Personale Amministrativo e Dirigenti scolastici” → “Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici”.

Materiale informativo e supporto

Il materiale predisposto a supporto dei Dirigenti scolastici per l’utilizzo della piattaforma è disponibile sul SIDI alla sezione “Documenti e manuali”.

In merito all’utilizzo della piattaforma, è stata anche attivata la casella di posta elettronica dedicata [email protected] messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione e a cui è possibile rivolgere eventuali richieste di supporto.

