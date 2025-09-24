Viaggi di istruzione, cosa cambia? Le indicazioni del MIM su obbligo di qualificazione e sicurezza nei trasporti – NOTA

Con nota del 24 settembre 2025 il MIM fornisce alle istituzioni scolastiche indicazioni operative sui viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, focalizzandosi sulle novità relative al Codice dei contratti pubblici.

Cessazione della deroga ANAC e obbligo di qualificazione

A partire da giugno 2025, le scuole hanno perso la deroga che consentiva loro di acquisire autonomamente i Codici Identificativi di Gara (CIG) per affidamenti superiori a 140 mila euro per servizi come viaggi e scambi culturali. Questa modifica implica l’applicazione delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, rendendo gli Uffici Scolastici Regionali (USR) responsabili di fornire consulenza e supporto come stazioni appaltanti qualificate per le procedure sopra soglia.

In attesa del pieno rafforzamento degli USR, il Ministero sta collaborando con Consip per sviluppare una piattaforma di approvvigionamento che sarà operativa dal 2026, facilitando l’incontro tra domanda e offerta per questi servizi.

Nel frattempo, le scuole possono rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate già operative a livello regionale.

I principali cambiamenti normativi che guidano le nuove procedure di acquisto per le Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali, in particolare per i servizi relativi ai viaggi d’istruzione, agli stage linguistici e agli scambi culturali, derivano primariamente dall’introduzione e integrazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Criterio di aggiudicazione per i trasporti

Altra novità riguarda la sicurezza: l’art. 5 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, ha introdotto disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

In tale ambito, le procedure di acquisto sono aggiudicate esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo).

