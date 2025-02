Viaggi di istruzione, due webinar di MIM e Consip destinati alle istituzioni scolastiche

Per supportare le scuole nella realizzazione delle procedure di acquisto riferite all’ambito merceologico dei “Viaggi di Istruzione”, lo scrivente Ministero e Consip S.p.A. rendono disponibili due webinar tematici.

Il primo, dal titolo PA Istituti Scolastici – La RDO Semplice nel MePA, si svolgerà nelle seguenti giornate:

mercoledì, 26 febbraio 2025, ore 10.00

giovedì, 27 febbraio 2025, ore 10.00

mercoledì, 12 marzo 2025, ore 10.00.

Nello specifico, il webinar elenca i passi per l’impostazione di una RDO Semplice nell’ambito del MePA, il mercato elettronico della piattaforma Acquisti in Rete.

il secondo webinar, dal titolo PA Istituti Scolastici – La negoziazione in modalità ASP (As Service Provider), si svolgerà invece:

martedì, 4 marzo 2025, ore 10.00

martedì, 18 marzo 2025, ore 10.00

mercoledì, 26 marzo 2025, ore 10.00.

Il corso fornisce una panoramica per l’impostazione di una gara in modalità ASP (As Service Provider) sulla piattaforma Acquisti in Rete. In particolare, si illustrano le funzionalità riferite a indagini di mercato e gestione della procedura aperta.

Le Istituzioni Scolastiche potranno scegliere la data più consona alle proprie esigenze.

Gli eventi sono disponibili per l’iscrizione, previa registrazione al portale www.acquistinretepa.it, nella sezione “Supporto > Eventi e formazione” accessibile tramite il seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html

LA NOTA