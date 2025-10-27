Viaggi di istruzione: il ruolo di docenti, famiglie e alunni. Le responsabilità del ds – GUIDA SCARICABILE

I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, gli stage per la formazione scuola lavoro sono parte integrante della progettazione didattica e sono organizzati in coerenza con gli esiti formativi che si intendono raggiungere in riferimento alla fascia scolare e all’indirizzo di studi, come puntualizzato nell’art.2 della C.M. 291/1992 (Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi) pertanto rappresentano una valida occasione di potenziamento dell’offerta formativa perché hanno finalità educative, didattiche e sociali.

I viaggi di istruzione sono utili, infatti, per conoscere dal vivo contesti diversi e approfondire le conoscenze su tematiche specifiche, per sviluppare competenze trasversali come la socializzazione, la responsabilità e l’autonomia.