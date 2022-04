Viaggiare e scoprire l’Europa in treno, bando della Commissione Europea per i 18enni

Viaggiare e scoprire l’Europa in treno, bando della Commissione Europea per i...

Durante l’Anno Europeo dei Giovani, 35.000 giovani europei avranno la possibilità di viaggiare in Europa in treno, ai quali se ne aggiungeranno altri 35.000 nel secondo round di ottobre.

Prende il via DiscoverEU, l’iniziativa della Commissione Europea che offre ai giovani diciottenni l’opportunità di vincere un biglietto per viaggiare e scoprire l’Europa in treno.

Accedendoal Portale Europeo per i giovani entro il 21 aprile 2022, tutti i giovani nati tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004 possono partecipare all’opportunità inviando la propria candidatura. Sarà sufficiente rispondere a un quiz a scelta multipla sull’Unione europea sulle iniziative promosse in favore dei giovani e sulle priorità politiche.

Poche settimane dopo aver completato il quiz, i vincitori riceveranno una e-mail di conferma e saranno premiati con un pass di viaggio che consentirà loro di esplorare l’Europa, per un periodo minimo di 1 giorno e massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

I giovani riceveranno in aggiunta al pass di viaggio una carta sconto spendibile per vitto, alloggio, trasporti locali, visite culturali, attività di apprendimento e sport.

I candidati che non supereranno la prima selezione, saranno inseriti in una lista di riserva e contattati nel caso in cui i biglietti tornassero disponibili.