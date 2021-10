“Quest’anno scolastico era un’incognita, e ci ha insegnato molto, ma voi di più. Non importa come si impara, non sarebbe possibile senza di voi. Ai docenti di tutto il mondo, buona giornata mondiale degli insegnanti”.

È l’augurio che Google for Education fa a tutti gli insegnanti in occasione della Giornata mondiale del docente, istituita dall’Unesco, con un video che elogia un mestiere particolarmente delicato e cruciale in periodo di pandemia.