Il Papa celebra gli insegnanti: “Vicinanza e gratitudine”

Anche Papa Francesco ha voluto lanciare un messaggio a tutti i docenti in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti, celebrata il 5 ottobre. Nel corso dell’incontro tra i leader delle religioni mondiali dal titolo “Religions and Education: Towards a Global Compact on Education”, Bergoglio ha voluto esprimere “vicinanza e gratitudine a tutti gli insegnanti” sottolineando il valore della formazione e il ruolo prezioso dei docenti nella società.

Ma il Papa ha anche parlato di “attenzione per l’educazione” e di esigenza di promuovere un “Patto educativo globale”. Si è poi rivolto agli insegnanti invitando a ravvivare l’impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta e inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione, unendo gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna.