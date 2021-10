DIRETTA 5 ottobre – Giornata mondiale dell’insegnante: è ancora il mestiere più bello del mondo?

Come ogni anno il 5 ottobre 2021 si celebra il World’s Teacher Day, la giornata mondiale del docente istituita dall’Unesco, l’Organizzazione internazionale del lavoro e dell’Education International. Per celebrare questa importante ricorrenza, La Tecnica della Scuola ha ideato una kermesse con ospiti illustri, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, nonché docenti ed esperti del settore. Si tratterà di una giornata di confronto, ma anche di festa per ricordare l’importanza degli insegnanti e del loro delicato ruolo di formatori.

Cos’è la giornata mondiale dell’insegnante?

La celebrazione è stata introdotta 27 anni fa, il 5 ottobre 1994, per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante del 1966 definita come la principale base di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale.

L’obiettivo di questa giornata è quello di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle generazioni future continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

La kermesse della “Tecnica della Scuola”

In occasione dell’evento del 2021, La Tecnica della Scuola ha ideato un evento dal titolo Giornata mondiale dell’insegnante. È ancora il mestiere più bello del mondo? L’appuntamento è per martedì 5 ottobre, in diretta sui canali Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola in due momenti e con due tematiche ben precise.

Nella mattinata di martedì, dalle ore 11.00, si dialogherà sul tema del mestiere del docente, dalla passione della prima cattedra al logoramento dei lunghi anni di precariato con interventi e interviste a tantissimi ospiti, tra cui l’attrice Lucia Sardo, la scrittrice Cristina Cassar Scalia e l’attore del duo comico Ficarra&Picone, Valentino Picone.

Durante il talk, interverranno in diretta Maria Zambrotta e Daniele Manni, docenti e vincitori del Global Teacher Award, la scrittrice e insegnante Marinella Fiume e il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, invece, si discuterà sulla carriera del docente, dal ruolo alla pensione, tra slanci pedagogici e delegittimazioni. In apertura ci sarà una video intervista alla scrittrice Dacia Maraini e a seguire gli interventi di Francesco Costa, giornalista e vice direttore del Post e Paolo Maria Noseda, scrittore e interprete (Che tempo che fa, Raitre). Interverranno in diretta, inoltre, il sociologo Gianluca Argentin, i docenti e influencer Maria Ruggi, Sandro Marenco e Adriano Di Gregorio.

A moderare gli incontri saranno Alessandro Giuliani, direttore della Tecnica della Scuola, e la redattrice Carla Virzì.

Durante la kermesse, gli utenti avranno la possibilità di interagire in diretta con gli ospiti ponendo domande e considerazioni sui temi della giornata.

La locandina dell’evento