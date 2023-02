Violenza a scuola ed emergenza educativa: come gestire la negatività in classe? In che modo intervenire?

Violenza a scuola ed emergenza educativa: come gestire la negatività in classe?...

I casi di violenza a scuola perpetrati da alunni, spesso giovanissimi, sono all'ordine del giorno. Prevenirli ed estirparli del tutto è ovviamente impossibile: molto si può fare, però, dal punto di vista della gestione dei conflitti e della negatività in classe.

Tipi di negatività

Quanti tipi di negatività? Gli esperti distinguono tra negatività bassa (conflitto, malessere, errori, lamento, apatia) ed episodi di negatività alta (insulto, minacce, aggressività inconsulta). Per ognuno di questi differenti episodi l’insegnante può apprendere l’uso di strumenti di gestione delle criticità, adeguandoli al contesto, che varia dalle situazioni di classe alle riunioni del collegio docenti.

Si può senz’altro affermare che il comportamento negativo possa essere definito come un intreccio di fattori con una triplice provenienza: funzionale (biologico), disposizionale (psicologico) e situazionale (socio-culturale).

Ma la negatività può essere non solo affrontata ma anche trasformata in qualcosa di positivo e costruttivo, sia dal punto di vista didattico che relazionale.

Serve esperienza per fare ciò ma senza dubbio la formazione continua dell’insegnante può fornire spunti e pratiche da utilizzare subito e migliorare la situazione in classe e fuori dalla classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestione della negatività in classe, a cura di Pino De Sario, in programma dal 20 febbraio.

Obiettivi del corso

Introdurre i partecipanti al concetto di negatività frequente, di tutti, trasversale

Sviluppare le tecniche per la trasformazione della negatività in classe

Potenziare le capacità di fronteggiamento e gestione dei fenomeni dissonanti e aggressivi.

Punti tematici

Unità 1 – Aggiornare le mappe: la negatività è anche una risorsa

Perché la chiamiamo negatività, tratti e definizioni

La triplice provenienza della negatività: della specie, della persona, della società

Trilogy: tre cervelli, tre comportamenti automatici

Unità 2 – Il Metodo antinegatività (Man)

Negatività bassa: i passi per accogliere, contenere, trasformare

Il dispositivo pratico: esplorare, sostare, agire

Le tecniche essenziali: parola chiave e direzionale, passi concreti, tripletta, terzo tempo

Negatività alta: i punti per fronteggiamento e protezione buona

Il dispositivo pratico: protezione e congedo

Le tecniche essenziali: contenuto solenne, puntellamento, garbo professionale

Unità 3 – Trasformare la negatività in classe

Il ponte neg-pos: trasformare è mettere radici pratiche

Tripletta: muovere tre mosse nella classe

Terzo tempo: riparare dopo un episodio negativo

Garbo professionale: non infierire con i soggetti negativi

Pratiche maieutiche: curare il proprio negativo

Apprezzamento altruistico: apprezzare quello che c’è già

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

