Violenza scolastica, come evitare conflitti in classe? I tipi di negatività e come combatterli

Violenza scolastica, come evitare conflitti in classe? I tipi di negatività e...

In un periodo in cui c’è una vera e propria escalation di violenza contro i docenti, di episodi spiacevoli nelle classi legati al disagio giovanile, come comportarsi? Ecco come riflettere sugli episodi negativi e provare a superarli garantendo un ambiente positivo in classe. VAI AL CORSO

Tipi di negatività

Quanti tipi di negatività? Gli esperti distinguono tra negatività bassa (conflitto, malessere, errori, lamento, apatia) ed episodi di negatività alta (insulto, minacce, aggressività inconsulta). Per ognuno di questi differenti episodi l’insegnante può apprendere l’uso di strumenti di gestione delle criticità, adeguandoli al contesto, che varia dalle situazioni di classe alle riunioni del collegio docenti.

Si può senz’altro affermare che il comportamento negativo possa essere definito come un intreccio di fattori con una triplice provenienza: funzionale (biologico), disposizionale (psicologico) e situazionale (socio-culturale).

Ma la negatività può essere non solo affrontata ma anche trasformata in qualcosa di positivo e costruttivo, sia dal punto di vista didattico che relazionale.

Serve esperienza per fare ciò ma senza dubbio la formazione continua dell’insegnante può fornire spunti e pratiche da utilizzare subito e migliorare la situazione in classe e fuori dalla classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestione della negatività in classe, a cura di Pino De Sario, in programma dal 12 febbraio.

