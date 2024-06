Zaccagni e i progetti per i bimbi fragili del suo paese: percorsi educativi, aiuti per i compiti e sostegno alla disabilità

Il 29enne calciatore della Nazionale Italiana Mattia Zaccagni, grazie ad un gol al 98′, ha letteralmente salvato gli Azzurri, a rischio eliminazione dagli Europei di Calcio 2024, nella partita contro la Croazia disputata ieri, 24 giugno. Grazie alla rete l’Italia ha pareggiato e potrà continuare il suo percorso.

Chi è Mattia Zaccagni

Ma chi è Mattia Zaccagni? Del suo percorso scolastico non si sa molto: il calciatore della Lazio è originario di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Fin da piccolo il suo sogno è stato quello di giocare a calcio. L’8 novembre 2020 viene convocato per la prima volta in nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Zaccagni e l’aiuto economico ai bambini del suo paese

Zaccagni è molto legato alla sua terra, e più volte ha cercato di fare qualcosa di concreto per aiutare la comunità in cui è cresciuto. Come riporta Corriere Romagna, durante la pandemia a maggio 2020 ha firmato un assegno da 1.500 euro per regalare ai bisognosi 30 buoni spesa da 50 euro ciascuno.

Poi, a fine 2022, ha deciso di aiutare i bambini del suo paese. “Vorrei fare qualcosa per i bambini della mia città”, avrebbe detto al sindaco. “Così – ha detto il primo cittadino – abbiamo valutato diverse opzioni, finché ha prevalso l’idea dei Servizi sociali: destinare la donazione da 3mila euro a progetti specifici”.

Si tratta di progetti che sostengono famiglie povere con figli fragili. “Si va dai percorsi educativi, a sostegno della disabilità – chiarisce – all’aiuto per i compiti, passando per visite specialistiche e cure odontoiatriche. Mattia è un ragazzo d’oro, il suo gesto non è un fulmine a ciel sereno”.

A fargli eco è stato l’assessore allo Sport e vice sindaco, Bruno Galli: “Sono gesti che denotano sensibilità ed attaccamento alle proprie radici. Campioni dentro e fuori dal campo, perché, perdonatemi la digressione calcistica, di un campione stiamo parlando. Voglio ringraziarlo pubblicamente e mi complimento con lui per la generosità dimostrata e per aver saputo mantenere ben saldi i veri valori della vita”. Zaccagni ha anche ricevuto il Premio Panzini 2023.