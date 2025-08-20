Zero posti su sostegno in tutta Italia, cosa succede? Risponde l’esperto

Com’è possibile che non ci siano in tutta Italia dei posti su ADSS? Questa la domanda di un’ascoltatrice durante la diretta della Tecnica risponde live del 18 agosto. A rispondere l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“ADSS 0 e ADMM solo 59 in tutta Italia. Il problema è evidente. Il numero di specializzati, soprattutto con le ultime tornate del TFA che sono state fatte, hanno riempito le graduatorie GPS di numeri importanti anche nel Nord Italia, anche in Lombardia. Prendo l’esempio dell’ufficio scolastico, dunque, della provincia di Milano, che è una provincia che notoriamente ha centinaia di posti di sostegno, però il numero di persone inserite in GPS è superiore al numero dei posti. Questo vale anche per il Sud Italia.

Dunque, sicuramente c’è un’abbondanza di posti nell’organico, però dell’autonomia, molto alto. Invece nei posti in deroga la questione si rende più facile al nord, dunque molto più facile avere tantissimi posti ADSS, soprattutto in Lombardia, nell’organico di fatto. Questo per quale motivo? Si lavora molto con le supplenze e addirittura lavoreranno i non specializzati sulle supplenze perché molti titolari sulle regioni del nord stanno chiedendo, assegnazione provvisoria verso le province del Sud che proprio in questi giorni stanno per essere comunicati gli esiti.

Questo svuoterà i posti al nord di sostegno che però non sono posti per il ruolo e che invece sono pochi e per grandi graduatorie. E dunque questi posti che rimarranno, saranno centinaia, se non addirittura migliaia di posti liberi al nord, andranno a esaurire le graduatorie per le supplenze, per le GPS come supplenze.

Per cui, paradosso dei paradossi, per il ruolo non ci sono posti, ma a un certo punto per il Nord Italia, per province come quelle lombarde, quelle del Piemonte e quelle del Veneto, si apriranno le strade per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Chiaramente bisognerebbe meditare su come rendere, più snelle queste graduatorie.

Sicuramente però in futuro succederà un fenomeno, ovvero finendo i fondi del PNRR per le immissioni in ruolo, non ci saranno più così concorsi esaurendosi le GAE. Dunque, la fase primaria principale per le immissioni in ruolo saranno solo le GPS principalmente e questo riporterà fiato a questa situazione che in questi due anni è vero sono state tremende, cioè per ADSS zero posti nell’organico dell’autonomia”.