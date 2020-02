12 idee per progettare durante l’ora del Codice

Hour of Code è stata concepita negli Stati Uniti come una lezione di introduzione all’informatica della durata di un’ora.

Oggi è uno dei più grandi eventi formativi del mondo che coinvolge decine di milioni di studenti in più di 180 nazioni e altrettanti volontari. Lo sforzo viene supportato da più di 400 partner e 200 mila insegnanti in tutto il mondo. L’obiettivo dell’Ora del Codice non è di insegnare a diventare un esperto informatico in un’ora. Un’ora è solo quanto basta per rendersi conto che l’informatica è divertente e creativa, che è accessibile a tutte le età, a tutti gli studenti, indipendentemente dal contesto.

Di seguito 12 idee prese dal portale Programma il Futuro su cui realizzare dei progetti durante l’Ora del Codice:

pulizia delle spiagge;

spegnimento degli incendi;

trasformare un eroe della propria comunità in un supereroe, con tanto di superpoteri;

riciclo e riuso;

sicurezza digitale – protezione dalle truffe online;

realizzazione e montaggio di video promozionali su temi di utilità sociale (pubblicità progresso);

riduzione della plastica in mare;

ruolo delle donne in posizioni chiave della società;

realizzazione di un gioco in cui si proteggono le persone dalla malaria;

metodi per portare l’acqua in villaggi distanti da fonti di acqua potabile;

l’importanza delle foreste nell’ecosistema mondiale;

realizzazione di un gioco in cui si piantano alberi.