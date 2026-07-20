150 preferenze 2026 Gps, qual è l’ordine corretto per l’inserimento? Risponde l’esperto

La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

È corretto questo ordine per le 150 preferenze: scuole, comuni, annualità (31/08), fine attività (30/06) e poi di nuovo stesse scuole e comuni per spezzoni e cattedre orario?

A questa domanda di un lettore, l’esperto ha risposto: “Sì, è un ordine corretto, specialmente se si ha una preferenza specifica per determinati comuni o scuole. Nelle province piccole si possono fare distinzioni molto dettagliate; nelle province grandi, dato il numero elevato di classi di concorso, le 150 preferenze potrebbero non bastare, quindi è bene iniziare con scelte mirate per poi allargare ai distretti o all’intera provincia per essere certi di ricevere una nomina”.