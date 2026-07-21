150 preferenze 2026 Gps, se una persona non ha mai lavorato e ha una posizione bassa, conviene inserire tutta la provincia? Risponde l’esperto

La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Se una persona non ha mai lavorato e ha una posizione bassa in GPS, conviene inserire tutta la provincia? Devo mettere prima lo spezzone?

A questa domanda di una lettrice, l’esperto ha risposto: “È consigliabile mettere comunque prima le cattedre intere (31 agosto e 30 giugno) e solo successivamente gli spezzoni. Inserire l’intera provincia in coda a tutte le preferenze è una buona strategia per massimizzare le possibilità di lavorare”.