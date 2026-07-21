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21.07.2026

150 preferenze 2026 Gps, la legge 104 articolo 3 comma 3 spetta per l’assistenza a uno zio? Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
La legge 104 articolo 3 comma 3 spetta per l'assistenza a uno zio?
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La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

La legge 104 articolo 3 comma 3 spetta per l’assistenza a uno zio?

A questa domanda di un lettore, l’esperto ha risposto: “È una situazione complessa che dipende dal grado di parentela (se entro il secondo grado) e dalla presenza di altri conviventi o familiari che possano prestare assistenza. Il consiglio è di rivolgersi a un sindacato provinciale per analizzare i documenti specifici, poiché per i parenti oltre i genitori e i figli la valutazione va fatta caso per caso”.

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