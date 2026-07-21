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Prima Ora - Notizie del 21 luglio

Docenti
21.07.2026
Aggiornato alle 11:34

150 preferenze 2026, tutte le novità di quest’anno dai posti orario al ripescaggio – DIRETTA ORE 16.30

Valerio Musumeci
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Indice
150 preferenze, le domande e le scadenze
L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Posti orario, ripescaggio, ma non solo. Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti. Dedicati anche alle modifiche di cui sopra, che vanno comprese e tenute in considerazione nella domanda.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Come illustrato da questo giornale in precedenti approfondimenti, le funzioni sono state attivate il 16 luglio (alle ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (sempre alle ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, martedì 21 luglio, alle 16.30, con Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola, che aiuterà i lettori a orientarsi tra le novità di quest’anno della domanda. La trasmissione sarà in dirett sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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