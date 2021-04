18 app non funziona, difficoltà di accesso per il bonus cultura

18 app, la piattaforma ministeriale per erogare il bonus cultura cioé i 500 euro destinati ai nati nel 2002, potrebbe risentire dell’eccesso di collegamenti. In altre parole, le problematiche legate al portale, attualmente non note, potrebbero essere il frutto di un alto afflusso di utenti.

Il Bonus cultura

Il bonus è un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua quinta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2002.

18 app

18 app è la piattaforma statale che eroga il bonus. Per registrarsi sarà necessario essere in possesso dello Spid e sarà possibile farlo fino al 31 agosto 2021 con la possibilità di spendere poi il bonus entro il 28 febbraio 2022.

Come ottenere lo SPID?

Alcune FAQ del Ministero della Cultura

Come posso ottenere il mio bonus cultura?

Se hai compiuto 18 anni nel 2020, hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti sul sito www.18app.italia.it (vedi domanda n. 6 di questa sezione) che sarà anche il tuo unico strumento digitale per gestire i tuoi buoni spesa, che potrai utilizzare fino al 28 febbraio 2022. I termini per richiedere il Bonus Cultura e la scadenza entro la quale spendere il contributo sono definiti con il decreto interministeriale n. 192/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 marzo 2021, e sono inderogabili.

PROBLEMI TECNICI E ASSISTENZA

Come faccio se non riesco ad accedere al sito?

Se hai dimenticato le tue credenziali di accesso segui le modalità indicate [vedi “registrazione 18app” domanda n° 7 della sezione A]. Se hai effettuato la procedura di recupero delle credenziali, ma non riesci comunque ad effettuare l’accesso, contatta i numeri riservati alla risoluzione di problemi tecnici [vedi “problemi tecnici” domanda n° 4 di questa sezione].

Cosa faccio se la app è lenta?

Non ci sono metodi alternativi per ottenere il buono. Puoi provare a riavviare il sistema o in alternativa a contattare i numeri riservati ai problemi tecnici [vedi “problemi tecnici” domanda n° 4 di questa sezione].

Come posso contattare il servizio assistenza?

Puoi contattare il servizio di assistenza al Numero Verde del MiC 800.991.199 attivo dal lunedì al venerdì – esclusi festivi – dalle ore 09.15 alle 16.30, oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

